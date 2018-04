50 per uur in Sint-Henricusstraat 26 april 2018

Er geldt vanaf 1 mei een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in de Sint-Henricusstraat en Ieperse Heerweg in Torhout.





Het gaat voor de Sint-Henricusstraat om het stuk buiten de bebouwde kom en de grens met Hooglede. In de Ieperse Heerweg gaat het om het deel vanaf de kruising met de Meibosstraat en de grens met Kortemark. De politie kondigt controles aan.





(BHT)