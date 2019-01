5 van de 206 gecontroleerde fietsers niet in orde Jelle Houwen

07 januari 2019

Net zoals de voorbije maanden wel vaker het geval was hield de politie Kouter maandagochtend weer een grote controle op fietsen in de Aartrijkestraat in Torhout. De actie kadert in het beleid van de politie en de provincie om fiks in te zetten op zichtbaarheid van fietsers in het straatbeeld. Meer in het bijzonder wordt vooral gecontroleerd of de fietsverlichting wel werkt. Deze keer werden in totaal 206 fietsers gecontroleerd waarvan er 5 niet in orde waren. Het hangt af van hun leeftijd en de situatie of de fietsers dan beboet worden. Als ze jonger zijn dan 16 geeft de politie hen een brief mee voor de ouders. Daarin staat dat ze een korte periode de tijd hebben om zich in regel te stellen en hun fiets aan te bieden bij een politiekantoor naar keuze voor een nieuwe controle. Wie ouder is dan 16 en de eerste keer werd betrapt krijgt meestal eerst een waarschuwing en eveneens de tijd zich in regel te stellen. Wie dat niet deed of al meermaals betrapt werd krijgt normaal een onmiddellijke inning. Ook de komende tijd zal de politie nog controleren op fietsers.