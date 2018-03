5-jarig meisje gewond bij botsing 02 maart 2018

02u46 0

Een 5-jarig meisje is woensdagmiddag lichtgewond geraakt bij een kop-staartbotsing in de Vredelaan in Torhout, waarbij in totaal vier wagens betrokken waren. Ter hoogte van het kruispunt van de Revinzestraat botsten de 32-jarige T.C. uit Torhout, de 58-jarige L.T. uit Koksijde, de 34-jarige B.V. uit Torhout en de 34-jarige E.D. uit Torhout op elkaar. Het meisje zat in de auto van B.V. en moest als enige naar het ziekenhuis worden overgebracht. Bij het ongeval raakte de vierde auto dermate zwaar beschadigd dat die getakeld moest worden. (JHM)