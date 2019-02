49-jarige man betrapt onder invloed en met drugs in wagen JHM

25 februari 2019

13u00 0

Een 49-jarige man uit Tielt werd zondagavond om 23.20 uur door de politie in de Bruggestraat in Torhout betrapt op verschillende overtredingen. K.L. bleek te rijden onder invloed van drugs en daarom moest een dokter ter plaatse komen om een bloedproef uit te voeren. In de wagen van de man werd bovendien ook een hoeveelheid drugs gevonden. Tot slot bleek de man ook niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er werden diverse PV’s opgesteld en de man zal het later allicht mogen uitleggen bij de politierechter.