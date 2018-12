46-jarige man speelt rijbewijs 6 uren kwijt JHM

06 december 2018

14u22 0

Een 46-jarige man uit Lichtervelde moest woensdagavond zijn rijbewijs voor 6 uren afgeven aan de politie. Die had de man even voor 21 uur aan de kant gezet in de Rondevijverstraat in Torhout voor een alcoholcontrole. De 46-jarige A.V. legde een positieve ademtest af en mocht meteen zijn auto laten staan.