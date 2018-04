400 lopers aan start Batirun 28 april 2018

In Torhout zijn gisteren ruim 400 lopers aan de start van de tweede Batirun verschenen. Dat is de Torhoutse versie van de Urban Trail, een wedstrijd langs en door gebouwen en parken. De sportievelingen kregen onder meer de kans om in het Stadskantoor, de bibliotheek, het Ravenhofpark en het oud hospitaal Ten Walle te lopen. Toch een bijzondere ervaring, want normaal mag je daar niet met de sportschoenen binnen. Het parcours was zo'n zes kilometer lang. De Batirun is de opvolger van de Corrida voor volwassenen, want overdag hadden de leerlingen van alle Torhoutse lagere en middelbare scholen al 5 of 7 kilometer gelopen door de stad. (BHT)