40 jaar Nacht van Vlaanderen: evenement krijgt naam terug Jubileumeditie op 21 en 22 juni Bart Huysentruyt

15 januari 2019

14u32 0 Torhout De Nacht van Vlaanderen, het bekendste evenement in Torhout, krijgt in zijn veertigste jaar zijn oude naam terug. De voorbije tien jaar was de officiële benaming nog Nacht van West-Vlaanderen, omdat de provincie één van de hoofdsponsors was. “Maar nu die ondersteuning is overgenomen door de Vlaamse overheid krijgen we onze naam terug”, glundert voorzitter Dirk Verduyn.

Het lijkt maar een detail, maar de organisatoren van de Nacht zijn er wel trots op: de naamswijziging is een terugkeer naar vroeger. “In de volksmond werden we eigenlijk nog altijd de Nacht van Vlaanderen genoemd, maar we vinden het belangrijk dat die naam nu ook weer op het visitekaartje prijkt. Het is een logische terugkeer naar onze oude benaming die we tot in 2008 gebruikten”, zegt Dirk Verduyn. Toch een kleine kanttekening bij die naam: er is in Torhout ook de wandelclub ‘Nacht van Vlaanderen’, maar die heeft niets te maken met de wandel- en loophappening op 21 en 22 juni 2019.

Het evenement, dat al jaren gespreid wordt over twee dagen, is een hoogdag in Torhout. Wandelaars en lopers leggen afstanden tussen 5 en 100 kilometer af. Waar de Dodentocht in Bornem jaarlijks heel wat nationale aandacht krijgt, is de 100 kilometer wandelen in Torhout minstens even zwaar. “Maar we kiezen parcours uit die de wandelaars naar de mooiste plekjes in de regio brengen. We krijgen daar elk jaar complimenten voor”, zegt Verduyn. “Net daarom doen we dit zo graag.”

De Nacht is ook een feest met optredens op de Markt van Torhout, waar de deelnemers na hun sportieve prestatie nog even genieten van vrienden en familie.

In het jubileumjaar zijn er extra activiteiten gepland. Bijzondere aandacht verdient de theatervoorstelling in zaal De Brouckère op 14 maart. “Samen met journalist Stefaan Lammens gaan we met gesprekken en beeldmateriaal terugblikken op de weg die we sinds 1980 wandelend of lopend hebben afgelegd”, zegt bestuurslid Patrick Demarest. “Een kleine expo in het Stadskantoor tussen 12 april en 12 mei vult die terugblik aan. Uiteraard staat de Nacht centraal, maar we organiseren ook een Moereveldtocht en een quiz.”

De inschrijvingen starten vandaag. Voor de lopers blijven de inschrijvingen lopen via Loopkalender. Er is een nieuwe website waar alle informatie op te vinden is. De deelnemers lopen en wandelen voor een goed doel: de strijd tegen pulmonale hypertensie. Dat is een ongeneeslijke longaandoening. De opbrengst zal geschonken worden aan het team van professor Delcroix dat in het UZ Leuven fundamenteel onderzoek verricht naar deze ziekte.