39ste Nacht kiest voor traditie 09 juni 2018

De Nacht van West-Vlaanderen in Torhout is op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni aan zijn 39ste editie toe. De organisatie kiest voor vertrouwde wegen. De wandelaars kunnen opnieuw kiezen tussen een tocht van 10, 21, 42 of 100 kilometer langs de bosrijke paden in het Brugse Ommeland. De halve marathon en de marathon komen aan op de Markt. De deelnemers starten niet in sporthal A, maar vanop de atletiekpiste. In de sporthal wordt momenteel een nieuwe vloer aangelegd. Op de Markt is er ambiance met Retro Fun Coverband en Radio Guga, de band van Guga Baul. Op zaterdag 23 juni is er de 22ste Batjestocht. (BHT)