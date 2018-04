35 bestuurders gecontroleerd 05 april 2018

De politiezone Kouter heeft een verkeersactie gehouden in de Bruggestraat in Torhout, waarbij in totaal 35 voertuigen aan de kant werden gezet voor een controle. Er werden drie pv's van waarschuwing uitgeschreven voor inbreuken op de keuring, de verzekering en de technische eisen. Er werden ook 19 ademtesten afgenomen, maar die waren allemaal safe. (JHM)