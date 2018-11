30 ademtesten afgenomen 12 november 2018

Op het grondgebied van Torhout hield de politie Kouter afgelopen weekend tal van alcoholcontroles waarbij in totaal ruim 30 ademtesten werden afgenomen. Dat was het geval langs de Roeselaarseweg, de Kwaplasstraat en de Rozeveldstraat. Het merendeel van de bestuurders tekende positief, maar slechts enkelen speelden ook hun rijbewijs kwijt. Dat was het geval voor de 50-jarige P.R. uit Hooglede.





