3 van de 71 fietsers niet in orde JHM

18 december 2018

12u12 0

In de Aartrijkestraat in Torhout hield de politiezone Kouter dinsdagochtend alweer een fietscontrole, zoals de afgelopen weken bijna dagelijks het geval was. Deze keer werden 71 fietsers gecontroleerd waarvan er 3 niet in orde bleken te zijn met hun verlichting. Zij werden een boete opgelegd.