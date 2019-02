28-jarige speelt bromfiets kwijt na politiecontrole JHM

19 februari 2019

Een 28-jarige man uit Oostende speelde maandagavond zijn bromfiets kwijt na een politiecontrole in de Oostendestraat in Torhout. Om 21.40 uur zette de politie G.D. aan de kant en ontdekten ze dat de man niet beschikte over een inschrijving-en verzekeringsbewijs. De politie gaf de man een PV mee en liet zijn bromfiets takelen.