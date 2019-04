28-jarige man definitief rijongeschikt verklaard wegens alcoholverslaving JHM

01 april 2019

Een 28-jarige man uit Torhout is door de politierechter in Veurne definitief rijongeschikt verklaard om nog een auto te besturen. W.V. werd levenslang ontzet omdat hij lichamelijk nog steeds kampt met een alcoholverslaving. De man werd daarvoor eerder al veroordeeld toen hij op 5 mei 2018 in Kortemark van de weg af ging, enkele paaltjes en een boom ramde en op zijn dak eindigde. Hij bleek 2.55 promille in zijn bloed te hebben. De deskundige was onverbiddelijk: bij zijn onderzoek stelde hij vast dat W.V. nog steeds de sporen van zijn verslaving droeg. “Nochtans is hij op goede weg en neemt hij nu antabuse om de lust naar alcohol weg te nemen. De gevolgen voor hem zijn nu al erg groot: zijn auto was total loss, hij heeft die paaltjes eigenhandig gaan herstellen, zijn vrouw scheidde van hem en hij dreigt nu ook in de problemen te raken op zijn werk”. De rechter kon echter niet anders dan de deskundige te volgen. Na de definitieve ontzetting kreeg W.V. ook 3 maanden cel met uitstel, een werkstraf van 150 uren en 135 dagen rijverbod, waarvan 115 met uitstel. Hij moet ook de vier proeven overdoen.