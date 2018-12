23-jarige fietser gewond na aanrijding door wagen JHM

07 december 2018

Een 23-jarige fietsster is vrijdagochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding in de Zwevezelestraat in Torhout. N.B. reed met haar fiets rond 7.15 uur richting centrum en net op dat moment kwam de 36-jarige L.K. uit Torhout met zijn personenwagen uit de Groenestraat en wilde hij de Zwevezelestraat links oprijden. Hij zag N.B. niet fietsen en er volgde een aanrijding. N.B. werd met lichte verwondingen naar het AZ Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht voor verzorging.