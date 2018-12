22-jarige vrouw rijdt met wagen tegen boom MMB

28 december 2018



Langs de Steenveldstraat in Torhout is vrijdagochtend omstreeks 5.40 uur een 22-jarige vrouw uit Torhout met haar wagen naast de weg terecht gekomen. De vrouw reed richting Wijnendale en verloor om onbekende redenen de controle over haar stuur. Ze kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De vrouw raakte lichtgewond, maar moest uiteindelijk niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. Haar wagen raakte wel zwaar beschadigd en diende getakeld te worden.