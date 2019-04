21-jarige vrouw rijbewijs kwijt na drugs achter stuur JHM

02 april 2019

Een 21-jarige vrouw uit Torhout raakte maandagnacht haar rijbewijs kwijt nadat ze achter het stuur van haar auto werd betrapt onder invloed van drugs. De politie hield haar wagen even na middernacht tegen in de Bruggestraat in Torhout voor een controle. Haar speekseltest was positief en dus werd een dokter opgevorderd om een bloedproef af te nemen. Ook die was positief en dus moest A.V. haar rijbewijs voor 15 dagen afgeven.