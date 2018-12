21 alcoholsloten opgelegd in Brugse politierechtbank Parket organiseert voor vierde jaar op rij themazitting bij start BOB-campagne Siebe De Voogt

04 december 2018

13u07 2 Torhout Voor het vierde jaar op rij heeft het Brugse parket vanmorgen bij de start van de BOB-campagne een themazitting rond alcohol gehouden in de politierechtbank. Door een nieuwe wet kregen 21 bestuurders, die na 1 juli betrapt werden met minstens 1,8 promille alcohol in hun bloed, een alcoholslot opgelegd. “De mensen moeten beginnen beseffen dat die straffen ook effectief uitgesproken worden”, klinkt het. Politierechter Peter Vandamme verklaarde daarnaast ook vier wagens verbeurd, waaronder twee Porsches en een BMW. Hieronder een bloemlezing van de meest opvallende zaken.

Een 44-jarige Bruggeling kreeg in totaal 2 jaar en 3 maanden cel, 2 jaar rijverbod en liefst 10.400 euro boete voor bizarre feiten op de afrit van de E403 in Torhout. Op 16 juli reed Frederick H. er met zijn BMW een voorligger aan. Om te voorkomen dat de man de politie zou bellen, zwaaide de veertiger met een bundel geld. Uiteindelijk belde het slachtoffer toch de hulpdiensten op. H. bleek 2,37 promille in z’n bloed te hebben. Zijn BMW bleek niet verzekerd of ingeschreven te zijn en bovendien mocht de man door een rijverbod niet achter z’n stuur kruipen. Hij werd in het verleden al drie keer veroordeeld voor rijden zonder verzekering en al twee keer voor het rijden onder invloed. Na het uitzweten van z’n rijverbod zal H. dan ook voor drie jaar een alcoholslot moeten installeren in z’n wagen.

Twee Porsches verbeurd verklaard

Een van de Porsches die de politierechter verbeurd verklaarde, behoorde toe aan een 59-jarige bestuurder. Hij werd op 15 juli om 21 uur betrapt in de drukke Elisabethlaan in Knokke. De ademanalyse wees uit dat Lieven T. liefst 2,87 promille in z’n bloed had. De man was niet aan z’n proefstuk toe, want werd ook al in 2003, 2007 en op 17 april dit jaar al veroordeeld voor dezelfde feiten. “Het was een warme zomer, dus had mijn cliënt wel wat gedronken”, pleitte z’n advocaat. “Hij weegt 102 kilo en had de impact van de alcohol onderschat.” De politierechter legde Lieven T. 6 maanden rijverbod, 3.200 euro boete en 3 jaar alcoholslot op. Ook een 32-jarige bestuurder is zijn Porsche kwijt. Hoewel hij al zesmaal eerder veroordeeld werd voor rijden onder invloed, kroop Tim K. op 1 juli toch opnieuw beschonken achter z’n stuur in de Lippenslaan in Knokke. Het leverde hem 1 jaar cel, 4.000 euro boete en 2 jaar rijverbod op. Na dat rijverbod moet K. ook 3 jaar een alcoholslot laten installeren.

Alcoholslot voor buschauffeur

Ook een 54-jarige buschauffeur van De Lijn kreeg voor 3 jaar een alcoholslot opgelegd. Hij reed afgelopen zomer met 1,91 promille in z’n bloed in z’n wagen door de Sint-Clarastraat in Brugge, terwijl hij daarvoor in 2009 en 2013 al eens veroordeeld werd. “Mijn cliënt kwam van een feestje van z’n werk en is in het verleden al in behandeling geweest voor z’n alcoholverslaving”, aldus de advocate van de man. De politierechter kon niet lachen met zijn fratsen en legde hem naast het alcoholslot ook 2 maanden rijverbod en 1.600 euro boete op.

Ook taxichauffeur veroordeeld

Ook een 54-jarige taxichauffeur moet 3 jaar lang een alcoholslot in z’n wagen installeren. De man reed op 21 juli rond op de E40 in Jabbeke met 1,93 promille in z’n bloed. Hij werd in 2008 en 2012 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg nu 2 maanden rijverbod en 1.600 euro boete.

Recordpromillage

De trieste eer van hoogste promillegehalte in de regio was voor een man die eerder dit jaar werd geklist in De Haan. Jimmy L. reed een houten paaltje aan met liefst 3,53 promille in z’n bloed, het equivalent van bijna 20 glazen bier. Toch bleek de man geen tekenen van dronkenschap te vertonen. De politierechter legde hem voor 1 jaar een alcoholslot op en 2 maanden rijverbod.

Pechvogel van de dag

Pechvogel van de dag was een bejaarde dame uit Brugge. De vrouw werd afgelopen zomer op amper 350 meter van haar woning langs de kant gezet. Ze liet meer dan 1,8 promille optekenen en moest zich vanmorgen voor de politierechter komen verantwoorden. “Mijn cliënte heeft al 46 jaar haar rijbewijs en beging nog nooit een overtreding”, pleitte haar advocate. De politierechter hield rekening met het blanco strafblad van de vrouw en legde haar geen alcoholslot op. Ze moet wel 2 maanden rijverbod uitzweten en een geldboete van 800 euro betalen.