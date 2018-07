18-jarige speelt bromfiets kwijt 19 juli 2018

02u24 0

Een amper 18-jarige jongeman speelde gisteren zijn rijbewijs kwijt nadat hij door de politie werd betrapt in de Bruggestraat in Torhout. M.E. bleek rond te rijden zonder geldig rijbewijs en ook zijn tweewieler was niet verzekerd. De bromfiets werd in beslag genomen en getakeld. (JHM)