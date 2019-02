170 minderjarigen met defecte fiets kregen brief mee voor ouders JHM

27 februari 2019

16u38 1 Torhout De lokale politie Kouter heeft de campagne ‘Veilig fietsen begint met een veilige fiets’ deze week afgesloten.

Op het grondgebied van Torhout vonden de voorbije vier maanden tal van fietscontroles plaats, soms zelfs dagelijks. Meestal tussen 7.30 uur en 8.30 uur, vlak voor aanvang van de schooltijd, werd op diverse plaatsen in Torhout intensieve controles gehouden. Daarbij werden in totaal 4.093 fietsen gecontroleerd waarvan er 296 fietsen niet in orde waren. Dat is 7.2% van het totaal. Er werden 21 onmiddellijke inningen uitgeschreven. Dat gaat vooral over fietsers die meerderjarig waren of fietsers die meermaals betrapt werden en geen waarschuwing meer kregen. 18 anderen kregen nog een PV van waarschuwing. Het meest opvallende is het initiatief van de politie om ook de ouders van minderjarige scholieren die rondreden met een fiets die niet in orde was op de hoogte te brengen. Liefst 170 scholieren kregen zo’n brief mee met de boodschap om de fiets te laten herstellen.