17 nieuwe woningen in Wijnendalestraat 01 maart 2018

02u40 0

De firma Immo Danneels diende een aanvraag in voor een verkaveling met zeventien nieuwe woningen in de Wijnendalestraat. Er komt een nieuwe weg tussen huisnummers 61 en 65. In de nieuwe verkaveling komt er ook een groen plein met zitbank en moerasvlakte. In de toekomst zou zo een verbinding met het domein d'Aertrycke gemaakt worden. (BHT)