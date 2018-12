17 negatieve ademtesten, maar één 21-jarige test positief op drugs JHM

05 december 2018

De politie Kouter heeft dinsdag overdag en ‘s avonds alweer verschillende alcoholcontroles op het grondgebied van Torhout gehouden. Er werd gecontroleerd op drie plaatsen waarbij in totaal zeventien ademtesten werden afgenomen. Niemand blies positief. In de Ruddervoordestraat vergalde een 21-jarige bestuurder uit Zwevegem echter wel de goede resultaten. A.B. bleek immers onder invloed van drugs en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen afgenomen. Voorts schreef de politie ook nog pv’s of onmiddellijke inningen uit voor inbreuken op de verzekering, de inschrijving en de technische eisen.