17-jarige moet opgefokte bromfiets laten aanpassen JHM

11 april 2019

Een 17-jarige jongen uit Staden moet van de politie in Torhout zijn opgefokte bromfiets terug reglementair laten aanpassen nadat hij betrapt werd op overdreven snelheid. De jongen reed donderdagochtend in de Oostendestraat in Torhout rond toen de politie hem voorbij reed. Dat gebeurde toen de man aan hoge snelheid passeerde aan het kruispunt met de Zwanestraat. Omdat er vermoed werd dat de bromfiets sneller kon rijden dan toegestaan werd de tweewieler op de rollen gezet. Dat vermoeden werd daar bevestigd. De jongen moet zijn bromfiets nu aanpassen en opnieuw aanbieden ter controle.