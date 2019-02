15-jarige fietser gewond na botsing tegen auto JHM

21 februari 2019

12u26 0

Een 15-jarige jongen uit Pittem raakte woensdag in de vooravond gewond nadat hij op zijn fiets botste op een auto. De feiten gebeurden rond 17.30 uur in de Kasteelstraat in Torhout. De jongen reed richting Zwevezelestraat en kwam om onduidelijke redens in aanrijding met een geparkeerde wagen. Hij raakte daarbij lichtgewond en werd naar het AZ Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht.