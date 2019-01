15 dagen rijbewijs kwijt na politiecontrole JHM

09 januari 2019

Een 41-jarige man uit Torhout speelde dinsdagavond zijn rijbewijs kwijt nadat hij door de politie betrapt werd op rijden onder invloed. F.B. werd in de Oostendestraat in Torhout aan de kant gezet en had een glaasje teveel op. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden. Eerder dinsdag hield de politiezone ook nog alcoholcontroles in de Oostendesteenweg en Westkerkestraat in Ichtegem maar de 10 gecontroleerde bestuurders daar bliezen allen negatief.