15.000 bezoekers voor musea in 2018

21 december 2018

14u08 0

De drie Torhoutse musea waren in 2018 goed voor 15.000 bezoekers. Topper blijft het kasteel van Wijnendale met ruim 8.500 nieuwsgierigen. Het Aardewerkmuseum in het centrum van de stad klokt af op 2.800 mensen, terwijl het mosterdmuseum van de familie Wostyn 4.000 mensen over de vloer kreeg. “We noteren een lichte stijging en dat stemt ons positief”, zegt schepen van Toerisme Lieselotte Denolf (CD&V). “Niet alleen de musea, maar ook evenementen en logies deden het goed. 5.274 bezoekers kwamen aan in Torhout, waarvan één op drie buitenlanders. Die aankomsten staan garant voor 13.549 overnachtingen. Daaruit kan afgeleid worden dat de gemiddelde bezoeker 2,5 nachten verblijft in Torhout.” Absolute publiekstrekker in Torhout was de beurs Hof en Huis, die over drie dagen 12.000 bezoekers lokte.