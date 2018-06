132 zonnepanelen op dak OCMW 27 juni 2018

Op het dak van het OCMW-gebouw in Torhout, waar nu de Sociale Dienst is gehuisvest, liggen voortaan 132 zonnepanelen.





Die moeten de energiefactuur van de stad mee helpen betalen. De zonnepanelen hebben de stad ruim 50.000 euro gekost. "Maar we kunnen ze maximaal zongericht leggen, waardoor de terugverdientijd ook optimaal is", zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V). (BHT)