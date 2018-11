116 hardrijders geflitst 13 november 2018

In het voorbije weekend van 10 en 11 november hield de politie Kouter niet alleen intensieve alcoholcontroles maar ook doorgedreven snelheidscontroles.





Wapenstilstand is een feestdag waarop vaak tal van ongevallen gebeuren. Onder meer in de Aartrijkestraat in Torhout werd door de politie geflitst dit weekend. Daarbij werden op zondag 116 hardrijders geflitst, waarbij een iemand zo hard op zijn gaspedaal trapte dat hij onmiddellijk onderschept werd en zijn rijbewijs mocht inleveren. "Zo'n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen, ouderen en fietsers", zegt de politie nog. (JHM)