1 van de 17 gecontroleerde bestuurders blaast positief

17 december 2018

Bij drie alcoholcontroles door de politiezoen Kouter op het grondgebied van Torhout werd slechts een bestuurster betrapt die een glaasje teveel op had. De politie controleerde zondagmiddag vijf wagens in de Schavelarestraat en zondagavond nog eens 11 wagens in de Tuinstraat. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af. In de ‘s Gravenwinkelstraat in het centrum liet een bestuurster uit Gent zich zondagavond om 19 uur wel betrappen. De 32-jarige M.M. werd tegengehouden, blies positief en moest haar rijbewijs voor 6 uren inleveren.