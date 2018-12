1 op 53 fietsen niet in orde JHM

17 december 2018

12u59 0

Net zoals dat de voorbije weken het geval was hield de politiezone Kouter maandagochtend alweer een controle op fietsen. Deze keer werd er gecontroleerd in de Elisabethlaan tussen 6.30 uur en 7.30 uur. In totaal 53 fietsers werden onderworpen aan een controle en daarvan bleek er een niet in orde te zijn met de verlichting. Die fietser kreeg een boete.