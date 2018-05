"Ze voerden hun vrouwen naar luchthaven. Maar dan die crash" ZESTIGER STERFT, ECHTGENOTE EN VRIENDIN GEWOND HANS VERBEKE EN JELLE HOUWEN

23 mei 2018

02u42 0 Torhout Een vreselijk ongeval, maandagnacht in de Oostendestraat in Torhout, heeft één dode geëist. Laurent Vermeersch (65) uit Staden verongelukte bij een frontale klap. Ook zijn echtgenote en een bevriend echtpaar zaten in de auto. Ze waren op weg naar de luchthaven, want de vrouwen zouden samen op citytrip gaan.

De zware klap gebeurde maandagnacht rond 1 uur in de bocht aan het kasteel van Wijnendale. De 44-jarige Wim B. uit Menen was met zijn bestelwagen onderweg richting Oostende, maar vlak voor het ingaan van de bocht reed hij gewoon rechtdoor. De bestelwagen vloog op de verhoogde middenberm en maaide een paaltje omver. Op het andere rijvak kwam hij enkele tientallen meters verder frontaal in botsing met de auto van Laurent Vermeersch, die ook zijn echtgenote Ingrid Persyn (60) en het bevriende echtpaar aan boord had. "De mannen zouden hun vrouwen aan de luchthaven van Zaventem afzetten. De vrouwen gingen op citytrip naar het Spaanse Malaga", zegt Willem Deseure, zoon van het bevriende koppel. De wagen werd vooral geraakt aan de bestuurderskant en eindigde in de graskant. Laurent overleefde de klap niet. Op de voorste passagierszetel zat vriend Eric Deseure (61) uit Werken bij Kortemark. Hij raakte als enige niet gewond, maar verkeerde in shock. Hun twee vrouwen op de achterbank hadden minder geluk. Zowel Laurents echtgenote als Erics vrouw Bernadette Roelens raakten beiden zwaargewond. De brandweer moest de twee vrouwen uit de wagen bevrijden. Gisteren was enkel Bernadette Roelens nog in levensgevaar. "We wachten bang af hoe de toestand van mama evolueert", zegt zoon Willem.





Wim B. uit Menen werd uit zijn bestelwagen geslingerd en liep zware verwondingen op.





Bij de klap was nog een derde voertuig betrokken. De 20-jarige I.E. uit het Limburgse Lommel probeerde het ongeval nog ternauwernood te ontwijken, schampte de bestelwagen en eindigde zelf aan de overkant van de weg op het fietspad. De jongeman raakte evenwel niet gewond.





Door merg en been

Drie ziekenwagens, twee mugteams en de brandweer van Torhout en Gistel repten zich ter plaatse. Ook Tom Van Den Heuvel, uitbater van Brasserie Heuvelhof, en Kimberly Deschacht, uitbaatster van Wijnendaele Wandeling, renden 's nachts naar buiten. "Het was een enorme klap", zegt Tom. "Vanuit mijn raam kon ik een bestelwagen in de struiken zien staan. Ik sprong in mijn auto en ging kijken. De ravage was compleet. De enige man die niet gewond raakte (Eric Deseure, red.), liep verdwaasd rond. Ik heb wat op hem ingepraat om hem te kalmeren." Ook Kimberly reed snel naar de plaats van het ongeval. "Alhoewel onze zaak nog 50 meter van het ongeval ligt, konden we de vrouwen in de auto horen schreeuwen. Dat ging door merg en been. Hopelijk komen de slachtoffers er nog allemaal door."





Een deskundige van het parket onderzoekt nog de omstandigheden van het ongeval. Wim B. uit Menen was volgens getuigen duidelijk dronken. Of dat klopt, is nog onduidelijk. De toegangsweg naar Torhout was bijna vijf uur lang afgesloten. Laurent Vermeersch en echtgenote Ingrid Persyn hebben twee dochters. Die zijn te aangeslagen om te reageren.