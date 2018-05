'Win je eigen winkel' moet leegstand oplossen TORHOUT BELOONT ORIGINEEL CONCEPT MET UNIEKE PRIJS BART HUYSENTRUYT

12 mei 2018

02u44 0 Torhout Wie met een origineel en vooral rendabel voorstel op de proppen komt om een nieuwe winkel te openen in het centrum krijgt de opstart van de stad cadeau. Torhout kampt met veel leegstand in het centrum en zoekt allerlei manieren om dat op te lossen.

Aandachtige voorbijgangers merkten het al op: acht panden in het centrum zijn beplakt met metershoge stickers om de leegstand te verbergen. Het lijkt alsof er een winkel geopend wordt, al is dat maar een illusie. "Niet iedereen heeft dat door en denkt dat er een nieuwe vis-, schoenen- of snoepwinkel opent", weet waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "Maar we willen hier vooral aantonen dat er mogelijkheden zijn. Een lege etalage nodigt bovendien niet uit. Dankzij de stickers vullen we dat een beetje op."





2.500 euro huurvermindering

Het is één van de nieuwe initiatieven in een gloednieuwe campagne tegen leegstand. Torhout is die lege panden, onder meer door het vertrek van een aantal winkels als Blokker en Leonidas, beu. "We kampen met een handelsleegstand van ongeveer 11 procent in ons kernwinkelgebied. Dat is te veel. Een percentage van de helft zou veel meer aanvaardbaar zijn", zegt Audenaert. In overleg met de stad, Unizo, Torhout Handelt en de Raad voor Lokale Economie heeft projectpromotor Ann Vanassche een hele campagne uitgewerkt, in de eerste plaats met de bedoeling om nieuwe winkels naar de stadskern te halen. De geslaagde bestickering is daar een onderdeeltje van, net als de wedstrijd 'Win je winkel'. "Nieuwe starters krijgen sowieso al 5.000 euro premie als ze in ons kernwinkelgebied openen", zegt Audenaert. "Daar doen we nog een schepje bovenop met die wedstrijd."





Zo krijgt de laureaat voor minstens 2.500 euro huurvermindering, een jaar gratis advies door een lokale boekhouder, tips inzake rond communicatie en gratis lidmaatschap van Unizo. De competitie start in juni en de dossiers moeten tegen 1 september ingediend worden. "Een jury zal beslissen wie de wedstrijd wint", zegt Audenaert.





"Maar we verkiezen originele en vooral rendabele voorstellen. Een zoveelste broodjeszaak is geen verruiming van het aanbod. Een viswinkel zou dat bijvoorbeeld wél zijn." Er werd de voorbije dagen alvast al danig geïnformeerd. "Dat doet het beste verhopen", zegt de burgemeester. Op zaterdag 8 september is er opendeur van de beschikbare panden die deelnemen. Wie wint, wordt in november beslist. Ook bestaande winkels van buiten de stadskern kunnen voortaan op een financiële insteek van de stad rekenen als ze bereid zijn om naar het centrum te verhuizen. "We zijn momenteel aan het onderhandelen met eigenaars van panden om hun huurprijzen naar beneden te halen. Dat is immers nog een groot struikelblok. Ik begrijp niet dat sommigen dat zelf niet inzien, want als ze te veel huur vragen, blijft hun pand lange tijd leegstaan, wat ook leegstandtaks met zich meebrengt."