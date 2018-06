"We kunnen gewoon niet zonder elkaar" MIKE EN RONNY EERSTE GEHUWDE HOMOKOPPEL IN WEST-VLAANDEREN BART HUYSENTRUYT EN CHARLOTTE DEGEZELLE

18 juni 2018

02u26 0 Torhout Hun pad liep niet over rozen, maar vijftien jaar na hun baanbrekende huwelijk zijn ze nog altijd samen. Mike Vandevelde (44) en Ronny Derynck (70) waren toen het eerste gehuwde homokoppel in onze provincie. "Al dat ongeluk heeft ons dichter bij elkaar gebracht."

Toeters en bellen kondigden op 18 juni 2003 het huwelijk van Mike Vandevelde en Ronny Derynck aan. Mike is oorspronkelijk van Deerlijk, Ronny komt uit Kortemark. Ondanks hun leeftijdsverschil waren ze smoor op elkaar. En nu nog altijd. Het geluk straalt er nog altijd vanaf, al is er in die vijftien jaar veel gebeurd. "Eerst hebben we veel gewerkt, het grote geluk. Daarna was er het ongeval", schetst Mike.





In coma

Na hun huwelijk opende het koppel frituur 't Patatje in Beveren, bij Roeselare. Dat werd een groot succes, tot Ronny in 2010 besloot het wat kalmer aan te doen. "Ik was heel sportief in die periode en ging vaak fietsen. Tijdens zo'n fietstocht is het fout gelopen. Ik had een putje in de weg niet opgemerkt, had geen helm aan en viel op mijn hoofd."





Het leven van Ronny hing aan een zijden draadje. Twee maanden lag hij in coma, drie maanden op intensieve zorgen. "Toen hij in het ziekenhuis lag, nam ik loopbaanonderbreking en ben ik elke dag aan zijn bed gaan zitten. Ook mijn zus Sandy was toen een grote steun. Op dat moment besef je hoe graag je iemand ziet", zegt Mike.





Ronny haalde het, maar moet leven met beperkingen. Lange tijd kon hij niet meer stappen. Dat lukt nu wel, maar slechts voor korte afstanden. Fietsen gaat alleen nog met een driewieler. "Ik mag uiteindelijk blij zijn dat het zo is afgelopen", beseft Ronny. "Natuurlijk is het leven voor mij veranderd, maar ik leef nog en dat is wat telt."





Leugens

Omdat Ronny wat beperkt is in intimiteit en seksualiteit heeft het koppel goede afspraken gemaakt over wat kan en niet kan. Mike mag, met toestemming van Ronny, wel eens een avontuurtje beleven. "We hebben daar goede afspraken over", zegt Mike. "Er is geen sprake van jaloezie."





Er was ook wel eens een mediastorm. Het verhaal deed lang de ronde dat Mike een relatie had met charmezanger Steve Tielens. De affaire beheerste een tijdje de gespecialiseerde pers. "Ik heb dat achter me gelaten", verzekert Mike. "Er zijn toen veel leugens verteld. Ik heb me er rotslecht bij gevoeld. Dit zal me niet meer overkomen. Ik zou niet weten wat ik zonder Ronny zou doen. Hij is en blijft de man van mijn leven. Ik weet wel dat hij ouder is en dat de kans groot is dat hij eerder sterft dan ik. Maar het liefst zou ik dan ook doodgaan. We zijn zo aan elkaar gehecht."