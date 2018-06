'Temptation Megan' schiet The Party Garden op gang 12 juni 2018

02u32 0

The Party Garden, op de grens van Lichtervelde en Torhout, heet vanaf vrijdag de eerste bezoekers welkom. Wat een paar maanden geleden nog een verloederd stukje parking achter discotheek Place2Party in de Roeselaarseweg was, is inmiddels omgetoverd tot een sfeervolle zomerbar. Om praktische redenen is enigszins afgestapt van het oorspronkelijke idee waarbij met veel versierde autowrakken gewerkt zou worden. "Uit veiligheidsoverwegingen zijn we daar niet te ver in gegaan", legt Lorenzo Charle uit. "Al hebben we wel een oude mobilhome ingericht als mooie loungebar, terwijl er boven op de container aan de ingang een oude tractor prijkt. Het resultaat mag gezien worden." Voor het openingsweekend pakt de organisatie uit met speciale acties. Zo zijn er vrijdagavond al een vuurspuwer en modeshow, terwijl 'Temptation Island'-ster Megan langskomt rond 19 uur. (SVR)