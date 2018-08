't Centrum wordt ontmoetingsplek vanaf september 29 augustus 2018

02u34 0

In Torhout gaat vanaf september het nieuwe ontmoetingscentrum 't Centrum van start. Zoals bekend palmt de stad de vroegere horecazaak in. Je kan er langslopen voor een kop koffie, om er de krant te lezen of er deel te nemen aan activiteiten. De stad werkt daarvoor samen met Tordale, 4Veld, De Ente en 't Groot Hersberge. "Je zal er ook een kom soep met brood kunnen krijgen", zegt OCMW-voorzitter Joost Cuvelier (CD&V).





"We mikken op kwetsbare mensen, maar iedereen is er welkom. Het zijn vooral welzijnsorganisaties die hun krachten bundelen om van dit centrum een succes te maken." Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers. Er is ook een startdag: donderdag 6 september tussen 15 en 18 uur. 't Centrum is twee keer per week open: op dinsdag van 10.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 13.30 tot 18.30 uur. (BHT)