"Ongeval zíjn schuld? Alles moest snel gaan" ZOON BOOS: BEDRIJF VRAAGT VRIJSPRAAK NA FATALE VERGISSING VAN ARBEIDER SIEBE DE VOOGT

26 april 2018

02u27 0 Torhout Aannemingsbedrijf Sabbe uit Staden vraagt de vrijspraak voor het ongeval waarbij hun arbeider Martin Vanassche (57) drie jaar geleden geëlektrocuteerd raakte in Torhout. De zoon van Martin begrijpt de houding van het bedrijf niet.

"Ik had verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid niet zouden opnemen." Kristof Vanassche (32) uit De Haan hoorde gisterenmorgen in de Brugse rechtbank hoe zijn vader zelf de schuld kreeg voor het arbeidsongeval dat hem het leven kostte.





Martin Vanassche (57) was op 3 juni 2015 samen met een collega voor aannemingsbedrijf Sabbe uit Staden aan het werk in de Oostendestraat in Torhout. Ze moesten er in opdracht van netbeheerder Infrax nieuwe gasleidingen overkoppelen aan woningen in de buurt. Martin vergiste zich en knipte een elektriciteitsleiding door in plaats van een gasleiding. Hij werd zwaar geëlektrocuteerd en kwam om.





Hoge werkdruk

Amper een dag voor het ongeval was Sabbe gecontacteerd door Infrax om de werken uit te voeren. Tegen 19 juni moesten ze al afgewerkt zijn.





"Papa kwam zo vaak thuis met het verhaal dat alles snel moest gaan, zonder te veel last voor de omwonenden", vertelt Kristof. "Nooit had ik gedacht dat er hem iets zou overkomen. Hij werkte immers al 17 jaar als monteur van gasleidingen." Het Brugse arbeidsauditoraat bracht Sabbe voor de rechter omdat zij hun arbeiders te weinig instructies en opleidingen zouden gegeven hebben met betrekking tot de mogelijke gevaren van het werk. "Na het ongeval werden de instructies om de kabels te kunnen onderscheiden opgesteld. Dat was veel te laat voor het slachtoffer", sprak de arbeidsauditeur.





"Routine"

Voor het bedrijf vorderde ze een geldboete van 18.000 euro. Hun advocaat vraagt de vrijspraak. "De dag voordien werd in de werfzone alles afgestapt om duidelijk te maken waar de leidingen lagen. We begrijpen zelf niet wat er die dag is foutgelopen. Routine is het grootste gevaar voor arbeiders. Indien de geknipte leiding een gasleiding was geweest, kon een ontploffing hebben plaatsgevonden. De leiding moest immers eerst afgeknepen worden en mocht niet meteen worden doorgeknipt." Kristof stelt zich burgerlijke partij en vraagt een morele schadevergoeding van 10.000 euro voor de dood van zijn vader. "Zijn dood kwam zo onverwacht. Papa zou nog een jaar werken en dan met pensioen gaan. Vissen was zijn grootste passie. Vader was mijn grootste vismaat. Een maand na zijn dood zouden we normaal hebben deelgenomen aan de 24 uren-wedstrijd bij de Rattevallebrug in Slijpe." Uitspraak op 23 mei.