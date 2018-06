"Moordraid was absoluut dieptepunt" CAFÉBAAS VERRUILT APROPOO VOOR 'OVERBUUR' FIFTY-SEVEN BART HUYSENTRUYT

26 juni 2018

02u37 0 Torhout Sacha Vandenkendelaere (40) heeft afscheid genomen van Apropoo in Torhout. Hij verruilt het populaire jeugdcafé voor een andere zaak in de Stationsstraat: Fifty-Seven. "De moordraid in de zomer van 2011 was het dieptepunt."

Toen Sacha Vandenkendelaere in augustus 2009 Apropoo in de Stationsstraat overnam, had de zaak geen beste naam. Er werd bijna wekelijks gevochten en het stond bekend als een drugscafé. "Ik was niet afkomstig van Torhout en wist bij de overname niet dat het zo erg was", zegt Sacha. "Het heeft heel veel energie gekost om van dat imago af te geraken. Tijdens het eerste jaar kon ik al wat studenten aantrekken overdag, maar 's avonds en vooral in de weekends werd er nog altijd veel gevochten."





Schuldgevoelens

Het ergste moest dan nog komen. In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 juli 2011 trok de bende RAW13 een spoor van vernieling door de Stationsstraat. Ze pleegden er een moord en dubbele moordpoging. Sacha ontsnapte toen zelf aan fysiek leed. "Maar ik heb er lang nachtmerries en schuldgevoelens over gehad. Had ik de dood van Jeroen (Balloey, het slachtoffer, red.) kunnen vermijden? Ik weet ondertussen dat het noodlot toen heeft toegeslagen. De gebeurtenissen hebben wel enorme gevolgen gehad."





Conflict

Sacha sloot twee jaar lang elk weekend de deuren en richtte zich op de studenten uit de middelbare en hogescholen uit de buurt. Dat lukte: Apropoo kreeg een goede naam als danscafé. "Ik ben er trots op dat de zaak na zo'n dieptepunt zo goed draait." Toch houdt hij er nu, noodgedwongen, mee op. "Een conflict met de eigenaar", zucht hij. "Ik had gehoopt om na negen jaar verder te doen, maar ik heb te laat mijn huurcontract verlengd. Zonder dat ik mij daar bewust van was, verstreek de huurtermijn op 30 september 2015. Om verder te kunnen huren, had ik achttien maanden eerder al een verlenging moeten aanvragen, maar dat was dus niet gebeurd."





Nieuwe naam

De cafébaas had er zich al bij neergelegd, maar raakte ook aan de praat met zijn collega en overbuur Giovanni Vanhaerens. De uitbater van Fifty-Seven liet Sacha weten dat hij graag iets anders zou doen en dat zijn zaak over te nemen stond. "Ik heb niet getwijfeld", zegt Sacha Vandenkendelaere. "Horeca is mijn leven. Ik wil de studenten graag meenemen naar mijn nieuwe zaak. Die krijgt in augustus een nieuwe naam en nieuw concept. Op vrijdagavonden zullen klanten via hun smartphone kunnen bepalen welke muziek er gedraaid wordt. Ik plan ook thema-avonden." Donderdag al staat Sacha voor het eerst achter de toog van Fifty-Seven, tot het einde van het WK voetbal. De echte opening is dan in het kermisweekend eind augustus. Voor Apropoo is er nog geen opvolger.