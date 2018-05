"Meteen dubbel zoveel inschrijvingen" OPENING SEMI-INDUSTRIËLE NIEUWBOUW VTI MIST HAAR EFFECT NIET BART HUYSENTRUYT

24 mei 2018

02u27 0 Torhout Al dubbel zoveel eerstejaars hebben zich ingeschreven in het VTI in Torhout. "Dit is overduidelijk een effect van onze nieuwbouw", juicht directeur Dirk Lamote. Het semi-industriële gebouw vervangt de oude werkplaatsen en garages. Totale kostprijs: 5,7 miljoen euro.

De scholengroep Sint-Rembert in Torhout werkt momenteel aan een pak gebouwen om die helemaal te vernieuwen. Eén van de paradepaardjes is de semi-industriële nieuwbouw van het VTI. Daar studeren momenteel 550 leerlingen. Het complex kreeg zopas de naam 'Nikola Tesla', naar de geniale negentiende-eeuwse wetenschapper. Leerlingen Mechanica, Garage, Elektromechanica en Industriële Wetenschappen kunnen er aan de slag met splinternieuwe, modernste machines. "De huidige arbeidsmarkt vraagt hoogtechnologische profielen en daar willen we op inspelen", zegt directeur Dirk Lamote. "Sinds een paar jaar staat Vlaanderen op dat vlak weer op de kaart. De maakindustrie trekt aan en wij willen leerlingen afleveren die daar weg mee kunnen. In onze vroegere werkplaatsen kon dat niet meer."





Eigentijdse werkplaatsen

Alle oude machines werden letterlijk als oud ijzer verkocht. Leerlingen hebben zelf een eigen, tijdelijk atelier gebouwd in de vroegere meubelfabriek Thor. Ze legden er onder meer de elektriciteit en verhuisden de hele inboedel. "Nu mogen ze eindelijk hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. Naast de eigentijdse werkplaatsen en labo's werden er ook een lift en meerdere ruime leslokalen gerealiseerd. Hedendaagse technische uitrustingen garanderen een fijn leer- en werkklimaat in alle ruimtes. Dat hebben we al ondervonden. Het machinepark van de praktijkruimte voor de opleiding Auto werd aangevuld met onder meer nieuwe hefbruggen, een schokdempertestbank en een lichtregelaar zoals ze die ook gebruiken bij de autokeuring. Alle machines zijn bovendien verbonden met computers op de eerste verdieping. We maken hier bijvoorbeeld matrijzen voor een toeleveraar van Daikin en TE Connectivity. Zo leren ze meteen enkele werksituaties op school."





Ook de vernieuwde Blok 0 kreeg een andere naam: die is nu vernoemd naar de recent overleden wetenschapper Stephen Hawking. Tot slot is ook de speelplaats, met een buitenklas, nieuw. "Dat nieuwbouweffect voelen we al bij de inschrijvingen", zegt Lamote. "Nu al hebben dubbel zoveel eerstejaars zich aangemeld. We noteerden meer dan dertig inschrijvingen, tegenover 15 vorig jaar. Ze stonden op onze opendeurdag in rijen aan te schuiven." Prijskaartje van dit gebouw: zo'n 5,7 miljoen euro.