"Levenswerk vernield in 5 minuten" INBREKERS PLUNDEREN JUWELIERSZAAK JELLE HOUWEN

29 mei 2018

02u37 0 Torhout Inbrekers hebben afgelopen weekend zwaar toegeslagen bij juwelierszaak Maaiken Devos (57) in de Ruitjesbosstraat. Met grof geweld braken ze de zaak binnen en hielden een ware plundertocht. "In nauwelijks vijf minuten hebben ze negentig procent van alle juwelen in de winkel gestolen. Mijn levenswerk is vernield", zucht Maaiken.

Maaiken runt al 25 jaar haar juwelierszaak in de Ruitjesbosstraat in Torhout, vlakbij het Groenhovebos. "Ik was op weg naar huis toen ik zaterdag tussen 23.30 en middernacht een bericht kreeg van de alarmcentrale", vertelt Maaiken. "Ik was nauwelijks enkele minuten verwijderd van mijn zaak. Toen ik aankwam, waren de dieven al verdwenen. Er bleef alleen nog een enorme ravage achter. En lege etalages. Aan de zijkant van de zaak hebben ze met zwaar geweld geprobeerd een raam in te slaan. Maar die is gemaakt uit centimeters dik kogelvrij glas. Daar raak je echt niet door. Maar de dieven hebben zo'n bruut geweld gebruikt dat ze het glas met kader en al uit de muur hebben geslagen. Op dat moment is het alarm afgegaan. In amper vijf minuten zijn ze door de zaak gestormd en hebben ze negentig procent van de juwelen meegegraaid."





Vluchtauto's

Het lijkt erop dat de dieven professionals waren. Er is zelfs sprake van vluchtauto's die de dieven op de uitkijk hebben gezet op de Ventweg en de Keibergstraat, twee invalswegen naar Torhout. Dat is echter niet bevestigd. "Alles wijst erop dat dit geen amateurs waren", vervolgt Maaiken. "Ze wisten goed wat ze deden."





In het belang van het onderzoek wil Maaiken niet vertellen of er camerabeelden zijn. In ieder geval is de politie een grondig onderzoek gestart. Voor Maaiken zit er niet veel anders op dan puin te ruimen. "Naast de buit is ook de schade groot. De daders zijn door de winkel gestormd. Deze week zijn we beperkt open, maar we doen er alles aan om dezelfde service aan te bieden. Eerst moeten we alle puin ruimen, pas vrijdag hopen we volledig operationeel te zijn. Met de moed der wanhoop geef ik toe, want mijn levenswerk van 25 jaar is mij afgenomen. Maar ik moet er weer tegenaan gaan. Gelukkig krijg ik veel steunbetuigingen, die me veel deugd doen."