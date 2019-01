‘Karel van Wijnendaele’ leeft weer: wielerclub naar stichter Ronde van Vlaanderen vernoemd Bart Huysentruyt

01 januari 2019

08u27 0 Torhout In Wijnendale is de nieuwe wielerclub Koareltjes van Wijndaele boven de doopvont gehouden. Ze noemen zich naar de legendarische stichter van de Ronde van Vlaanderen.

Op het einde van de negentiende eeuw groeide Karel Steyaert op in het Torhoutse gehucht Wijnendale. Hij schreef onder het pseudoniem Karel van Wijnendaele, daarbij verwijzend naar zijn roots. In 1913 stond hij mee aan de wieg van de Ronde van Vlaanderen. “Ze zeggen wel eens dat hij zijn volk leerde koersen", zegt Kevin Mommerency, voorzitter van de Koareltjes. “Wij willen ook meer mensen op de fiets krijgen. Vandaar dus de naamgeving.” De Koareltjes nemen deel aan toertochten in binnen- en buitenland en organiseren zelf wekelijkse fietsritten. Taverne Stadhuis is het lokaal. Het achttienjarige Wijnendaalse wielertalent Vito Braet is peter van de club. Meer informatie vind je op www.dekoareltjesvanwijndaele.be.