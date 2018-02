"Ik denk dat familie mij niks kwalijk neemt" JELLE HOUWEN

21 februari 2018

02u39 0 Torhout De 37-jarige cafébaas van Fifty-Seven in Torhout staat voor de rechter na een bijzonder noodlottige duw die hij aan een dronken klant gaf. Die botste tegen een Roemeen, die op zijn beurt achterover viel en met zijn hoofd op de stoep belandde. De papa overleed drie dagen later. "Ik denk dat de familie mij niks kwalijk neemt", zegt Giovanni Vanhaerens, die voor de vrijspraak gaat.

De tragische gebeurtenis dateert van zaterdagnacht 25 oktober 2015. Giovanni Vanhaerens runt al 12 jaar het bekende café Fifty-Seven in de Stationsstraat. Hij zag hoe T. dronken was en een andere klant lastig viel. Toen er een gevecht dreigde, besloot Giovanni T. buiten te zetten. Hij nam hem bij de arm en zette hem de deur uit. T. deed vervelend en wou telkens opnieuw binnenkomen. Daarop stond Giovanni aan de deur en gaf T. een duwtje. De klant struikelde, mogelijk omdat hij niet meer op zijn benen kon staan, en belandde tegen de 45-jarige Roemeense gastarbeider Nicolae Hasegan. Die viel achterover en kwam met zijn hoofd bijzonder ongelukkig op de stoeprand terecht. Daarbij liep Nicolae een bloeding in de hersenstam op. Na drie dagen coma overleed hij.





Koffie

"Ik greep die nacht in na een handgemeen tussen T. en de andere klant, die ik beiden ken", legde Giovanni gisteren uit aan de rechter. "Het is mijn taak tegenover klanten om in te grijpen. Tijd om de politie dan te bellen, had ik niet. T. bleef binnenkomen. Ik gaf hem na de derde keer een duwtje, maar had die Roemeense man niet gezien. Toen hij op straat lag, heb ik bij hem gehurkt en ben beginnen praten. Hij leek nog oké en zijn vrienden wilden hem meenemen. Maar ik belde zelf de ambulance. Later hoorde ik dan dat hij overleden was. Ik ben daar heel erg van aangedaan, meneer de rechter. Dit is bijzonder noodlottig, dit heb ik nooit gewild. Ik heb de familie van Nicolae uitgenodigd voor een gesprek, eerst bij de politie. Eerst keek de familie naar mij met een blik van 'jij bent de dader'. Ik had wat Roemeens geoefend om hen 'innige deelneming' te wensen. Nadien zijn we een koffie gaan drinken in mijn zaak. Ze toonden mij toen een foto van Nicolae. We hebben elkaar omarmd. Ik denk dat de familie daarmee aangaf dat ze mij niks kwalijk neemt en dit ook ziet als een rampzalig ongeluk."





Verzekering

De procureur eiste een 'gepaste' straf voor Giovanni. Ze vond dat hij tweemaal schuldig is aan opzettelijke slagen en vindt dat de dodelijke gevolgen van zijn duw ook strafbaar zijn. "Wij gaan evenwel resoluut voor de vrijspraak", pleitte meester Luc Arnou. "Hij heeft die Roemeense man nooit aangeraakt. Zijn fysieke integriteit heeft hij niet aangetast. Hij heeft de dood van die man nooit kunnen voorzien toen hij die lastige klant eerst een duw gaf." Elena Door, de vriendin van de omgekomen Nicolae, stelde zich net als de hele familie burgerlijke partij. "Zij hebben samen een kindje, maar waren niet getrouwd. Wij vragen 12.500 euro voor haar", zei meester Peter Debecker. Geld dat Giovanni bij een veroordeling mogelijk zelf moet betalen. Verzekeraar Belfius wil namelijk niet tussenkomen als de kwalificatie 'opzettelijk' blijft. Vonnis op 20 maart.