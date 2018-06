"Hun lippen aan bierflesjes gezet. Zó stom" DORSTIGE INBREKERS IN CAFÉ FLANDRIA LATEN SPOREN ACHTER JELLE HOUWEN

08 juni 2018

02u42 0 Torhout Inbrekers hebben woensdagnacht voor 1.500 euro buitgemaakt in café Flandria aan het station van Torhout. Maar mogelijk hebben ze zich door een stommiteit verraden. "Ze dronken vier pintjes, maar op de flesjes staan hun lippen", zegt uitbaatster Nathalia Delrue.

Hoe laat de inbrekers woensdagnacht toesloegen in Flandria, met zijn 168 jaar het oudste café van Torhout, is onduidelijk en wordt nog onderzocht. Zeker is dat ze naar de achterzijde van het café gingen en daar op het plat dak klommen. Vervolgens forceerden ze boven een raam en gingen het café binnen. Het was de inbrekers vooral om geld te doen. Ze braken eerst de kassa open en haalden al het kleingeld er uit. Vervolgens verplaatsten ze ook nog het bingotoestel en twee andere caféspelen. Ook daarvan werd het geldsysteem met bruut geweld opengebroken. "In totaal konden ze zo'n 1.000 euro aan kleingeld meenemen", zegt zaakvoerster Nathalia Delrue (34). "Ze stalen ook nog de iPad van de zaak, die volstond met muziek. De totale buit is zo 1.500 euro, de materiële schade niet mee gerekend."





De politie kwam gisterochtend sporen opnemen. Er werd nog niemand gearresteerd, maar de agenten deden wel een opvallende ontdekking.





Camera's

"Er stonden vier lege Jupilerflesjes op de tafel, die de daders hebben leeggedronken", vervolgt Nathalia. "Op die flesjes zaten volgens de politie bruikbare sporen. Het is zeker dat ze handschoenen droegen, maar dan waren ze wel nog zo stom om hun lippen aan een flesje te zetten. In de zaak werden ook twee schoensporen gevonden. Ik heb er dus goeie hoop op dat de daders gevat zullen worden. Volgens mij gaat het om twee jongeren die de zaak zeker kennen. Ik heb ook camera's hangen in de zaak, maar de beelden moeten nog bekeken worden", vertelt Nathalia. "Het is de eerste inbraak sinds ik hier achter de toog sta. En dat is toch al 11 jaar lang. Maar ik wil hier nooit weg, ook niet na een inbraak. Ik zal misschien wel investeren in een alarmsysteem."





Hotelkamers

Nathalia blijkt ook grootste plannen te hebben met de zaak, die in 1850 gebouwd werd als Hotel de Flandre. Tot 30 jaar geleden was het ook nog een hotel, tot het omgedoopt werd tot café. "Maar ik wil het hotel nieuw leven inblazen", zegt Nathalia.





"De ligging is perfect, voor pendelaars aan het station. Er zijn 14 kamers en die zullen allen opgeknapt worden. De bedoeling is om volgend jaar het hotelgedeelte te openen. We zijn er zeker van dat het concept zal aanslaan, want dit is een gouden plaats voor een horecazaak. Maar het cafégedeelte zal altijd blijven bestaan, daarvoor doe ik dit veel te graag."