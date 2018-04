"Hier zwemmen is gevaarlijk" STAD PLAATST VERBODSBORDEN BIJ WATERBEKKEN AMAZONEPLEIN JELLE HOUWEN

20 april 2018

02u46 0 Torhout Enkele kinderen uit de wijk Torhout-Oost hebben de afgelopen dagen een verfrissende duik genomen in het waterbekken op het Amazoneplein. Maar de stad greep gisteren in. "Op de bodem liggen scherpe stenen, de kans op verwondingen is groot." De politie zal voortaan controleren op overtreders.

Zowel woensdag als gisteren trokken enkele kinderen hun zwemkledij aan om een plons te nemen in het water van de waterbuffer. In de wijk ligt een groot centraal plein waar al een half jaar werken aan de gang zijn. Er wordt een natuurlijke waterbuffer aangelegd, met errond een terras. De kinderen trotseerden het troebele water en stelden vast dat de temperatuur best aangenaam was. "Het water is totaal niet koud", lachen Gust, Renée, Kayra en Salina in koor. "We hebben hier uren gezwommen. Het water is wel vuil, en ja, het ligt vol met stenen. We hebben zelfs al een verkeersbord, een paraplu en goten uit het water gevist. Het is wel opletten, want sommige stenen zijn echt scherp. Maar daar trekken we ons niets van aan. We hebben een gratis zwemvijver in onze wijk! Héérlijk. We komen elke dag terug, dat is zeker!" Maar omdat het niet veilig is, heeft de stad intussen ingegrepen. Zwemmen mag niet meer. De kinderen kunnen wel op beide oren slapen: ze krijgen geen boete.





Ten strengste verboden

"Laat ons duidelijk zijn: het is absoluut verboden om in het waterbekken te zwemmen", zegt schepen van Leefmilieu en Natuur Elsie Desmet, die de werken opvolgt. "Het is niet dat wij die kinderen plezier willen ontnemen, maar het is gewoon erg gevaarlijk om daar te zwemmen. Wat als daar ongelukken zouden gebeuren? Er liggen schanskorven op de bodem, en stenen. Verwondingen kan je daar snel oplopen. En dat water dient ook absoluut niet om in te zwemmen. Normaal zal er in de buffer in de zomer geen water staan, maar door de vertraging van de werken is dat nu wel het geval. We hebben meteen zes borden geplaatst met de boodschap dat het absoluut verboden is te zwemmen. Afgelopen winter moesten we dat ook al doen: toen wilden enkele waaghalzen schaatsen op het water. Maar ook dat is verboden, er is zelfs een politiereglement. De politie wordt ook op de hoogte gebracht en we zullen hen vragen te controleren als ze passeren."





De zes verbodsborden werden gisteren rondom het waterbekken geplaatst. Wie zich toch in het water waagt, wordt eruit gehaald, net zoals de schaatsers afgelopen winter.