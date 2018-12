“Het resultaat is chique”: kapsalon Chic neemt intrek in nieuw gebouw Bart Huysentruyt

13 december 2018

16u35 0 Torhout Het gekende kapsalon Chic heeft zopas intrek genomen in een volledig nieuw gebouw langs de Zuidstraat in Torhout.

Ruim 2,5 jaar werden de klanten in Torhout op een tijdelijke locatie in de Rijselstraat ontvangen. Het nieuwe gebouw en de indeling ervan zijn opvallend en helemaal naar de hand van Marijke Vanslembrouck (58). “Architectuur heeft me altijd al geïnteresseerd", zegt de zaakvoerster. “Dit is wellicht mijn laatste project, ik wilde dat het perfect was.” Het kapsalon heeft 400 vierkante meter vloeroppervlakte, ruim drie keer zo groot als vroeger. Klanten komen binnen in een ultramodern salon, met huiselijke accenten zoals de gezellige gashaard en de rode Chesterfield-zetels. Wie binnenkomt, vult eerst een formulier in met zijn of haar wensen. Dat kan in de drie ‘diagnoseplekjes’. “We vragen een kleine moeite van de klant”, zeggen Marijke en haar dochter Delfien Denoo (29). “Op het formulier kan je aanduiden hoeveel tijd je hebt. Heb je maar een halfuurtje? Dan zorgen wij ervoor dat je snel geholpen bent. Een hele namiddag tijd? Dan wordt het een belevenis.”

Het salon is opgedeeld in aparte hoekjes, onder meer voor de wastafels, het kleuren van de haren of de afwerking. Er is een make-upstoel en ook de mannen krijgen een apart gedeelte. In een discrete box geeft Marijke meer uitleg over haarstukjes, hoofddeksels of andere oplossingen voor haarproblemen. “We willen daar zeker ons visitekaartje van maken. Iedereen moet zich hier welkom voelen. Het kapsalon mag dan al dertig jaar Chic heten, we richten ons helemaal niet op een chique publiek, integendeel.” Ook opvallend is de extra aandacht voor rolstoelgebruikers. Zij hebben bij Chic voortaan een eigen wastafel, kunnen overal passeren en er is een apart toilet. “Vond ik heel belangrijk”, zegt Marijke. “Ik heb ook al gezondheidsproblemen gekend en besef dat mensen in een rolstoel recht hebben op een minstens even goede belevenis.” Kapsalon Chic in Torhout is elke dag geopend, behalve op zondagnamiddag. Er werken zestien kapsters voor Chic, gespreid over de twee vestigingen: in Torhout en Roeselare.