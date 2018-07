"Grootste carwash van het land" WASTUNNEL VAN 62 METER ÉN KLEURRIJK LICHTSPEKTAKEL BIJ BLING KING BART HUYSENTRUYT

07 juli 2018

02u30 0 Torhout Wellicht de grootste carwash van het land: zo noemen de initiatiefnemers hun Bling King in Torhout. Die heeft een wastunnel van 62 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog. Wie binnenrijdt, krijgt er een kleurrijk lichtspektakel bovenop. "Elke wasbeurt is een belevenis", zeggen ondernemer Joost en zoon Henri Vanhaerents.

Op een stuk bedrijfsterrein van zijn vroegere bouwonderneming in de Bruggestraat in Torhout opent Joost Vanhaerents (48) dinsdag de poorten. De carwash wordt geleverd door Sonny's, met stip de Amerikaanse nummer 1 in de sector. "Bling King ziet er ook opvallend Amerikaans uit, met de nodige glitter en glamour", zegt de Torhoutse ondernemer. "In de Verenigde Staten wordt een bezoek aan de carwash almaar meer beschouwd als een ervarings- en belevingsgericht evenement. Iets waar bijvoorbeeld de kinderen naar uitkijken. In de wastunnel met een lengte van 62 meter zullen we een spektakel serveren met ledlicht in alle kleuren en vormen en met heerlijke geurtjes die zich verspreiden tijdens het drogen. Bij elk schuimvlokje dat valt, zal er een kleurrijk lichtstraaltje te zien zijn. De carwash wordt een voor België unieke beleving van geuren en kleuren."





Zwarte doos

In de Facebookgroep zullen klanten hun ervaringen en foto's kunnen delen. "De buitenkant van de carwash ziet eruit als een soort zwarte doos die 's nachts oplicht dankzij ledverlichting. Er is keuze tussen drie wasformules: Diamond, Gold en Silver. Hoe duurder je gaat, hoe groter de beleving wordt. Prijzen variëren tussen 10 en 18 euro. Als je de tunnel verlaat, heb je twintig gratis stofzuigplaatsen ter beschikking en wie dat wenst, kan ook de banden oppompen of ruitensproeier aanvullen. Naast de wasstraat voorzien we ook in vier selfwashboxen met een brede waaier aan mogelijkheden Er is ook een betalend aftappunt voor warm water voor diegenen die ter plaatse het interieur van hun wagen willen reinigen. Op het terrein staan verder twee verkoopautomaten met de onderhoudsproducten."





Zonnepanelen

Naast een bijzondere beleving wil Bling King ook een duurzame carwash zijn: met zonnepanelen voor het leveren van energie en met een ondergrondse tank van 300.000 liter regenwater. "We willen tot 80 procent van het voor het wassen gebruikte water recupereren en hergebruiken na reiniging in onze eigen waterzuiveringsinstallatie." Met Bling King is een investering gemoeid van om en bij de twee miljoen euro. Bling King is open vanaf 2 juli, telkens van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. Op zondag van 9 tot 12 uur.