"Geen nood: lange Klaas wordt geen dikke Klaas" Nog één Belgisch Kampioenschap, en dan gaat de fiets aan de haak BART HUYSENTRUYT

Foto Proot/Foto TDW Klaas met zijn gezin. Dat zullen we vaker zien. Torhout Veldrijder Klaas Vantornout (35). Nog anderhalve maand mag u die aanspreektitel gebruiken, daarna gaat de fiets droog aan de haak. Haast een anticlimax, als je bedenkt dat de Torhoutenaar nooit populairder was dan nu. "Beter zo dan in mijn laatste jaar uitgefloten te worden", klinkt het nuchter. "En daarna? Mijn dochter wat vaker zelf naar school brengen."

Komende zondag staat Vantornout voor de laatste keer aan de start van het Belgisch Kampioenschap, een titel die hij al twee keer op zijn palmares mocht schrijven. Al zal hij nu - naar eigen zeggen - vooral blij zijn als hij al in beeld komt.





TDW Klaas tijdens één van zijn laatste trainingen in de aanloop naar het BK.

Hoe verschijn je zondag aan de start,

na je val van drie weken geleden in Namen?

"Eerlijk? Ik heb er geen idee van. Bij die val (Vantornout brak een botje in zijn hand, red.) was het net alsof mijn hele lichaam door elkaar geschud werd. Ik wilde snel weer de fiets op - mijn laatste jaar, weet je wel. Maar in Bredene ben ik opnieuw op mijn hand gevallen, en dat speelt me parten. Ik heb in 2018 nog geen koers gereden. Op 1 januari reed ik niet in Baal, maar zat ik aan de feesttafel bij mijn schoonouders. Dat was nieuw voor mij. Maar de laatste anderhalve week heb ik weer goed kunnen trainen. Ik ben dus wel klaar voor mijn laatste kampioenschap."





Je werd Belgisch Kampioen in 2013 en 2015. De mooiste overwinningen van je carrière?

"Zeker. Ik ben altijd een kampioenschapsrenner geweest. De dagen in de aanloop naar zo'n wedstrijd zijn zenuwslopend, maar daar hou ik van. In mijn topjaren hing er een echte rivaliteit in de lucht. Nys, Wellens, Albert,... Ze konden me niet bang maken. Ik kijk ook uit naar het kampioenschap van nu zondag. Rijden in eigen streek (Koksijde, red.), maar met andere ambities dan vroeger. Een goed gevoel op de fiets is voor mij het belangrijkste. Ik ben de enige ex-kampioen aan de start - Van Aert niet meegerekend. Dat betekent dat Vantornout toch oud aan het worden is. (lacht) Ik zal deze keer al blij zijn wanneer ik in beeld kom. De leeftijd speelt me erg parten."





In 2014 was je onderwerp van een mediarel. Je werd ervan beschuldigd dat je het parcours in Waregem aangepast wilde zien.

"De sfeer in de aanloop naar zo'n kampioenschap is nu helemaal anders dan enkele jaren geleden. Toen werd het kleinste relletje opgewerkt tot groot nieuws. Nu zijn er geen relletjes, iedereen is zo lief voor elkaar. Niet alleen voor de camera, ook op sociale media. Eerlijk? Ik vind dat een beetje flauw. De cross leeft van die rivaliteit tussen renners. Maar je ziet zelfs dat Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel lief voor elkaar zijn, terwijl ze eigenlijk toch helemaal geen beste vrienden zijn."





Ligt daar de reden van jouw plotse populariteit? Nooit had je meer supporters dan nu.

"Dat heeft mij ook verrast. Maar beter zo dan omgekeerd. Ik krijg nu het respect dat ik vroeger misschien moest missen. Mensen beseffen nu welke prestaties ik geleverd heb. En misschien hunkert het publiek ook wel naar iemand die zijn gedacht zegt. Vergis je overigens niet: ik heb misschien wel eens uitgehaald naar concurrenten zoals Nys, maar dat wil niet zeggen dat wij niet door één deur kunnen."





Wat dan op 1 maart? Al plannen?

"Na een seizoen neem ik altijd een maand vakantie en dat ga ik nu ook doen. (lacht) Maar reisplannen met mijn partner Annelies en dochter Milla (7) zijn er niet. Ik heb die vraag over mijn toekomst al duizend keer gekregen en ik vind het vervelend om een antwoord te geven. Er komt alleszins tijd vrij om wat meer met ons gezinnetje te doen: een wandeling, iets gaan eten,... Een tweede kindje? Neen, dat komt er niet. We voelen ons goed met ons drietjes. (Annelies komt tussenbeide: 'Je mag vanavond koken, dit is het recept.') Koken? Nooit veel gedaan..."





Vrees je het zwarte gat?

"Goh, ik denk niet dat ik dat risico loop. Ik ben nog niet aan het solliciteren, maar ik heb in mijn carrière altijd het onderste uit de kan proberen te halen. Dat zal ik in het gewone werkleven ook doen. Ik ga al zeker een trainerscursus volgen, maar of ik daar ook effectief iets mee ga doen? We zien wel."





Je reed mee in de topjaren van de cross.

Ben je 'binnen'?

"Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ik heb acht jaar lang heel goed mijn boterham verdiend. Als ik héél zuinig zou leven, kan ik misschien rentenieren. Maar ik ben pas 35 jaar. Ik heb nog ambitie genoeg om te gaan werken."





Wat meer tijd om eens een pint te drinken? Of met hobby's bezig te zijn?

"Ik ben nooit een pater geweest, zoals Sven Nys dat bijvoorbeeld was. Al vind ik wel dat ik altijd professioneel voor mijn sport geleefd heb - er zijn er anderen... Lange Klaas zal niet opeens dikke Klaas worden. Dat zit niet in mijn genen en ik zal me ook gewoon nooit laten gaan. Misschien ga ik wel wat vaker fitnessen."





Zondag een laatste stuntje?

"Een kampioenschap blijft iets speciaals. Alles kan gebeuren, maar in principe liegt het parcours niet: de beste zal winnen."