"En toch hoor je heel wat West-Vlaams aan boord" Mijnenvegen met vijf schepen en 215 manschappen uit zeven landen SAM VANACKER

02 juni 2018

02u38 0 Torhout Wist u dat... zeemijnen een simpele manier zijn om de economie van een natie lam te leggen? Gelukkig heeft de NAVO een mijnenbestrijdingsvloot, onder het commando van Peter Ramboer (49) uit Torhout. Hij voert het bevel over vijf schepen en 215 manschappen uit zeven landen. Dit jaar zal hij tien maanden van huis zijn, maar wij konden hem nog snel even strikken.

Zowat alle grondstoffen ter wereld worden over zee verhandeld, wat ook Noord-Europa sterk afhankelijk maakt van de havens. Een reeks strategisch geplaatste zeemijnen kan dus de economie van een natie lam leggen. Om dat even concreet te maken: als de Schelde geblokkeerd is, dan kost dat onze economie een miljoen euro per uur. Maar goed dus dat de NAVO een mijnenbestrijdingsvloot heeft.





Wat doet die vloot eigenlijk?

"We varen van de ene oefening naar de andere, waarbij we verschillende types moderne mijnen onschadelijk maken. Anderzijds ruimen we ook historische mijnen op. Zo hebben we vorige maand voor de kust van Noorwegen nog 23 mijnen uit WO2 geruimd. Op dat vlak is er nog voor járen werk - in de Baltische Zee liggen er naar schatting nog 80.000."





Was het zeemansleven een roeping?

"Ergens wel. Ik ben opgegroeid in Oostende en mijn vader was in zijn jonge jaren lichtmatroos op een koopvaardijschip. Hij vertelde vaak in geuren en kleuren over die tijd. Afrika, Japan,... Overal was hij geweest. Dat moet ergens blijven plakken zijn. Toen ik op mijn 15de naar de cadettenschool trok, heb ik bewust voor de marine gekozen. Ik wou de wereld zien."





Daar bent u ongetwijfeld in geslaagd. Hoe zien uw vrije dagen in buitenlandse havens eruit?

"Voor officieren zijn de dagen aan wal goed gevuld. Eerst moet het schip volledig gecontroleerd en in orde gebracht worden. Er is ook een formeel gedeelte, waarbij ik lokale hoogwaardigheidsbekleders ontmoet. Of er staat een gesprek met de minister van Defensie gepland. Op vrije dagen trek ik de stad in of maak ik een uitstapje. Vorige maand ben ik nog in Aberdeen om 5.30 uur opgestaan om met een rugzak de bergen in te trekken. Ik heb 's nachts een storm getrotseerd in mijn tentje op een bergtop. Een unieke ervaring."





Hoe is het om zeven nationaliteiten onder uw bevel te hebben?

"Als commandant van een internationale vloot is het belangrijk om chauvinisme beperkt te houden. De voertaal is Engels, en in mijn toespraak voor nieuwe bemanningsleden benadruk ik steeds dat nationaliteit aan boord niet van tel is. Vlamingen hebben daar relatief weinig moeite mee, maar voor pakweg Nederlanders is dat anders. Ieder heeft zijn eigenheid."





Ook West-Vlamingen?

"Zeker. Een echte Belgische of Vlaamse identiteit is er niet, maar West-Vlamingen hebben dat wel. Er is een soort oerinstinct dat ons bindt. Zet twee West-Vlamingen in een groep van tien man, en na twee minuten praten die in hun eigen taaltje met elkaar. Het klopt ook dat we harde werkers zijn die het onderste uit de kan willen halen. Het zal overigens wat vreemd klinken, maar ik hoor aan boord het West-Vlaams vaak opduiken als omgangstaal. Een Franstalige officier die in de kombuis 'Wat ist voe teten?' vraagt, is geen uitzondering. Al hoeft dat niet te verbazen, want West-Vlaanderen is onze enige kustprovincie. Historisch gezien moeten we dus ook het grootste aantal zeelui gehad hebben."





Waar vaart u nu heen?

"Straks meren we aan in Talinn, daarna gaat het verder richting noorden, tot tegen de Russische grens. En zo komen we bij een andere taak: zichtbaar aanwezig zijn, vooral met het oog op Rusland. Zie het als een soort blauw op zee. De Russen zijn weliswaar niet de vijand, maar laat ons zeggen dat we elkaar toch goed in de gaten houden. Door de klimaatopwarming komen nieuwe oliebronnen vrij en die kan je niet claimen als je er nooit aanwezig bent."





Hoe combineert u die job met het gezinsleven?

"Bemanningsleden zijn maximaal drie maanden op zee, maar voor mij ligt dat anders. Als bevelhebber moet ik een zekere continuïteit brengen, en daarom zal ik dit jaar tien maanden van huis zijn. Ik heb een vrouw en vier kinderen tussen 18 en 24 jaar, dus evident is dat niet. Voor de opvoeding kan ik niet anders dan vertrouwen op mijn vrouw. Maar het grootste voordeel is dat ik nog steeds stapelverliefd op haar ben. Een ander voordeel is dat ik nooit in de file sta op weg naar het werk. (lacht)"





Wist uw echtgenote waar ze destijds aan begon?

"Ja. We hebben elkaar leren kennen toen ik nog in de cadettenschool zat. Toen heb ik haar duidelijk gemaakt dat de kans groot was dat ik lange periodes van huis zou zijn. Eens je je daar als koppel overheen kunt zetten, dan lukt het ook. Op 25 mei was ik 25 jaar gelukkig getrouwd, al heb ik die dag alleen doorgebracht in mijn kajuit. Sociale media maken het contact met het thuisfront wel gemakkelijker."





Laatste vraag: wat gaat u doen na dit commando?

"Geen idee. Wellicht een andere functie binnen de NAVO. Voorts wil ik vooral blijven reizen, ook met mijn gezin. Ik hoop dat ik zo lang mogelijk de wereld vanop de eerste rij mag beleven. Wie weet word ik nog journalist. (lacht)"





Meer over NAVO

politiek