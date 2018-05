"Dit wordt hét Club-café van provincie" DIMITRI ANDRIES NEEMT CAFÉ DE SPORTWERELD OVER BART HUYSENTRUYT

05 mei 2018

02u35 0 Torhout Dimitri Andries (47) heropent woensdag de deuren van het oudste café van Torhout en wil er een écht sportcafé van maken. "In Engeland zijn de sportpubs razend populair. Zoiets bestaat in Torhout nog niet", legt hij uit.

Café De Sportwereld is zonder twijfel één van de oudste nog bestaande herbergen van Torhout en zo zag het café er de laatste jaren ook uit.





"Het was echt in verval geraakt", stelde de nieuwe uitbater Dimitri Andries (47) vast. De Bruggeling stond ooit achter de toog van café Pico Bello op de 'platse' in Sint-Andries. Maar toen zijn relatie op de klippen liep, stopte hij met horeca en ging aan de slag bij pluimveehouderij Lammens in Torhout. Daar heeft hij veertien jaar gewerkt.





"Toen ik daar begon, zat ik aan de grond. Maar de kansen die ik gekregen heb bij Lammens, hebben mij erbovenop geholpen. Ik ben die mensen daar erg dankbaar voor." De horeca liet Dimitri niet los en hij kluste de voorbije jaren bij in cafés Apropoo, La Plaza en Barrage.





"Ik ga vaak op reis naar Tenerife en daar viel me de populariteit van de typische Engelse sportpub op. Zo'n concept bestaat nog niet in Torhout en waar anders zou dat beter passen dan in De Sportwereld?" Het hele interieur ging eruit, enkel de vloeren bleven liggen. Een nieuwe bar springt meteen in het oog.





Printwall

"De barkasten zijn gemaakt door de afdeling Houtbewerking van het KTA in Torhout en de oude tafels en stoelen heb ik geschonken aan de KSA. Heel uniek wordt de printwall bij het binnenkomen van het café. Het wordt een doek met daarop een collage van de spelers van Club Brugge en ook de supporters die de Europese verplaatsingen meemaakten." Het hart van de cafébaas kleurt blauwzwart. Hij is al veertig jaar fervent supporter. "Dit moet hét Club-café bij uitstek worden in de provincie. Het logo komt op de inkomdeur en de matchen van Club zullen hier altijd, op drie schermen, bekeken kunnen worden. Ook de supportersbus blijft hier vertrekken. Maar we tonen nog andere sporten: de Ronde van Italië, Formule 1 en zelfs de Moto-GP. Echt iedereen is hier welkom."





En als al die redenen nog niet volstaan, dan wel het terras van De Sportwereld op de Burg. "Dit is één van de zonnigste terrassen van Torhout. Je zit bovendien wat beschut en hebt toch een mooi zicht op het passerende volk. Voor mij is de opening van dit café echt een nieuw begin. Ik heb het gevoel dat ik, voor het eerst na de scheiding, weer helemaal heropleef."





De Sportwereld is de komende maanden elke dag geopend van 8.30 tot 22 uur, op zondag nog een halfuurtje vroeger en op zaterdag van 8.30 tot 12 uur.