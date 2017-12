"'Blijf open', vroegen de klanten. Maar er is meer dan alleen werken" MARLEEN DEDIER SLUIT NA 60 JAAR BUURTWINKEL BART HUYSENTRUYT

02u49 4 Proot Marleen Dedier stopt op 1 januari met haar kruidenierszaak. Torhout De smeekbede van haar vaste klanten mocht niet baten: Marleen Dedier (50) neemt op nieuwjaarsdag afscheid van haar buurtwinkeltje. De zaak van haar ouders heeft ze zelf 26 jaar uitgebaat. "Er is meer in het leven dan werken. Dat heeft de plotse dood van mijn broer me doen beseffen."

Het Torhoutse gehucht Sint-Henricus moet het vanaf 1 januari na zestig jaar stellen zonder buurtwinkel. De kleine kruidenierszaak langs de Rijksweg, pal tegenover de kerk, werd op 1 mei 1957 door Marleens moeder Godelieve Devos opgestart. Godelieve overleed een kleine twee jaar geleden, op 8 januari 2016.





"En in september van datzelfde jaar was mijn broer Filip, die een bloeiende slagerij had in Sint-Kruis, op 48-jarige leeftijd al plots gestorven. Dat heeft me heel erg geraakt. Het deed me stilstaan bij het leven. Ik heb in die 26 jaar nauwelijks een dag niet gewerkt. Weekdag of feestdag? Marleentje was altijd open, behalve op woensdag. Zélfs op eerste dag van het jaar. Dat zijn de mensen hier zo gewoon... De klanten hebben mij nog kunnen overtuigen om dit nog één keer te doen, de deuren openen op nieuwjaarsdag. Maar dan is het onherroepelijk gedaan, hoewel iedereen nog zo zijn best deed om me van het tegendeel te overtuigen", glimlacht Marleen.





Koetjes en kalfjes

Marleen is in de kruidenierszaak grootgebracht. Ze begon zelf op haar zestiende op leercontract in de zaak. In 1991 nam ze over van haar moeder, die toen net zestig geworden was. Het gezellige, authentieke buurtwinkeltje had alles in de aanbieding: kranten en tijdschriften, droge voeding, brood, charcuterie, rookwaren en fruit. "De klanten hebben altijd hun weg naar de winkel gevonden. Als je bereid bent om hard te werken, dan kan een buurtwinkel hier een meerwaarde zijn. Sint-Henricus is niet groot, maar leeft wel. Er is een bloeiende school en veel handelaars."





Het hardst zal Marleen natuurlijk de klanten missen. "Er werd vooral veel gebabbeld over koetjes en kalfjes. Voor veel klanten was een bezoek aan mijn winkel een dagelijkse gewoonte. Sommigen stonden zelfs op de sluitingsdag voor de deur."





Overnemer gezocht

Het pand is intussen al verkocht, maar de nieuwe eigenaar zoekt wel een overnemer. Die kunnen zich in de Rijksweg melden. "Ik zou het heel leuk vinden als er een nieuwe kruidenierszaak komt. Dat zou positief zijn voor de wijk. Zelf ga ik nu meer van het leven genieten. Samen met mijn man reizen en in de tuin werken."