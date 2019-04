Zwanenkop inspireert 35 kinderen voor

09 april 2019

Zo’n 35 kinderen en jongeren kunnen terugblikken op twee onvergetelijke dagen die ze op een creatieve manier doorbrachten in het Gallo-Romeinsmuseum dat sinds begin vorig jaar door de stad Tongeren beheerd wordt. Na een rondleiding in het museum mochten ze in workshops eigen creaties maken. En als inspiratiebron voor hun kunstwerkjes, die vandaag in de vooravond aan hun ouders, opa’s en oma’s getoond werden, diende een bronzen meubelbeslag dat de vorm heeft van een zwanenkop. Het kleinood dat dateert uit de eerste eeuw na Christus werd opgegraven in Tongeren. De zwaan is ook herkenbaar weergegeven in het wapenschild van de Ambiorixstad of de oudste stad van het land. De kinderen en tieners, onder wie een aantal leerlingen van de Tongerse kunstacademie Pentagoon, lieten zich voor het maken van hun creaties inspireren door de kleuren blauw, geel en rood van het wapenschild. Kleuren die we terugzien in de werkjes van de jeugdige kunstenaars in spé. Zo hebben ze tapijtjes in de vorm van het wapenschild versierd. De grotere kinderen hebben sierlijke stoelen gemaakt in de vorm van een zwaan.