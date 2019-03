Zoontje (11) ziet hoe vader met kruisboog op oma schiet en haar met een mes in de keel snijdt: dader riskeert 10 jaar cel

VCT

21 maart 2019

15u37 2 Tongeren Een 44 –jarige Tongenaar riskeert een celstraf van 10 jaar omdat hij op 9 december 2016 met een kruisboog schoot op zijn schoonmoeder en de vrouw met een mes aanviel voor de ogen van zijn 11-jarige zoontje. “Papa schoot een pijl af met de kruisboog. Daarna is hij op oma gesprongen en begon hij met het mes in haar keel te snijden. Ik wilde iets doen maar kon het niet.” De verklaring die de raadsman van de kleine jongen voorlas liet, niemand in de rechtszaal onbewogen. Het kind hoorde ook hoe zijn vader nog een straffe uitspraak aan zijn gruweldaden toevoegde. “Deze keer gaat ge het niet overleven. Ik zorg ervoor dat gij en uw hele familie eraan gaat.” Dat oma de aanval overleefde, is een mirakel. De 25 cm lange messteek in de keel miste haar halsslagader op 2 mm na. “Hij komt over enkele jaren vrij, maar ik heb levenslang gekregen,” getuigde de vrouw.

Tien jaar cel voor de moordaanslag op zijn schoonmoeder en een jaar cel omdat hij haar GSM, portefeuille en auto stal. Dat is de straf die Y. (44) riskeert voor de zware feiten van 9 december 2016. Y. gaf toe dat hij onder invloed was van cocaïne en alcohol toen hij met de kruisboog en het mes uithaalde. Tijdens zijn ietwat stoere verhoor kon er nog een lach af bij zijn twee kompanen, die een werkstraf van 120 uur riskeren omdat ze hem in ruil voor alcohol en drugs dagenlang hielpen om uit handen van de politie blijven. Ze lachten om “de manier waarop hij het vertelde.” De strafrechter wees hen onmiddellijk terecht en benadrukte de ernst van de feiten en het gebrek aan respect voor de slachtoffers, die ook aanwezig waren in de zaal.

Relatiebreuk

Aanleiding van de aanval was de relatiebreuk tussen Y. en zijn grote liefde S. eind 2016. De twee waren twintig jaar samen geweest en hadden een zoontje van 11. Door een klacht van seksueel misbruik in het kader van het voogdijschap, die zonder gevolg werd geklasseerd, was voor Y. de maat vol. In de weken voor de aanval ging hij op zoek naar allerlei wapens. Een luchtdrukgeweer, een krik, een illegaal pistool. Aan zijn neef vertelde hij zelfs dat zijn ex zou sterven. Dat hij 25.000 euro had betaald om haar te laten vermoorden en dat het zou lijken op een verdwaalde kogel. Op facebook plaatste hij nog een bericht. “Ieder verhaal heeft een einde. Dit zal ik schrijven”, met daaronder een foto van zijn ex en hun zoontje. Daarna trok hij, ondanks een eerder opgelegd contactverbod, toch naar de woning van zijn ex. Gewapend met een kruisboog, met enkele extra pijlen achter zijn riem, en met een mes.

Jullie moeten me helpen. Mijn oma is vermoord en papa heeft het gedaan Uitspraak van het 11-jarig zoontje toen hij hulp ging vragen bij de buren

“Papa wat gaat ge doen!”

Oma M., die sinds het contactverbod bij haar dochter bleef slapen, kwam die avond nietsvermoedend met haar kleinzoon het huis van haar dochter in Tongeren binnen. Beklaagde Y. had zich boven in een van de kamers verscholen. “Papa, wat gaat ge doen!”, hoorde ze haar kleinzoon schreeuwen, die zijn vader van de trap zag komen met de kruisboog. Y. schoot de kruisboog af. De pijl ketste af op de arm van oma M. en raakte haar nog op de borst. Kleine T. toonde aan de politie hoe zijn vader daarna in de keel van oma sneed, waarna hij haar in de berging tegen de strijkplank gooide en opsloot. Hij nam de portefeuille en GSM van oma mee en sloeg met haar auto op de vlucht. De hulpdiensten belde hij niet. Nadat hij vertrokken was, snelde zijn zoontje naar de buren. “Jullie moeten me helpen. Mijn oma is vermoord en papa heeft dat gedaan.”

Moordaanslag nipt overleefd

Bart Verbelen, de raadsman van de getroffen oma, dochter S. en haar zoontje, benadrukte dat het een mirakel is dat oma de ‘moordaanslag’ overleefde. “Het heeft letterlijk 2mm gescheeld of mevrouw D. (oma) was er niet meer geweest. De snijwonde in de keel was 25 tot 30 cm lang en heeft op 2mm na de halsslagader gemist. Haar schildklier was doorgesneden en de snede liep tot achter haar oor. Hij heeft tot op het bot doorgesneden. Mevrouw had ook andere snijwonden, onder meer op haar handen en haar bovenarm.”

En er had ook een tweede slachtoffer kunnen vallen. “Dat S., de ex-partner van beklaagde, hier vandaag nog is, is ook een wonder want de moordaanslag was eigenlijk tegen haar gericht. Gelukkig heeft de politie haar snel gevonden.” Aan vriend M. verklaarde beklaagde Y. na de feiten ook dat hij de schoonma al ‘gehad had’, en dat hij zijn ex S. nog wel zou krijgen. Verbelen vroeg een voorlopige schadevergoeding voor de slachtoffers en de aanstelling van een deskundige om de exacte schade te bepalen.

Kruisboog cadeau voor zoontje

Beklaagde Y. minimaliseerde de feiten. Volgens hem schoot hij zelfs niet met de kruisboog, die hij met de voet moest opspannen en enkele dagen voordien met spoed besteld had bij de verkoper. “Die kruisboog had ik meegenomen als cadeau voor mijn zoontje. Hij had voordien ook al een kruisboog gehad.”

Ondanks de gedetailleerde verklaring van zijn zoontje, die gelijklopend is met de verklaring van zijn grootmoeder en grotendeels ondersteund wordt door de vaststellingen van het dossier, gelooft hij niet dat de jongen alles zag. Want er werd op het kind ‘ingepraat’. “Hij was boven en is pas naar beneden gekomen toen alles al gebeurd was. Hij heeft alleen gezien dat ik haar in de berging opsloot.”

Van de mesaanval zelf herinnert Y. zich niets meer. “De essentiële dingen weet u niet meer en andere dingen wel. Hoe kan dat?”, wilde de strafrechter weten. “Je probeert dat te vergeten”, gaf Y. toe. Zijn raadsman Jurgen Millen betwistte ook dat Y. de intentie had om het slachtoffer te doden. “Hij is na die messteken toch gestopt. Hij heeft beslist: ik laat haar achter en maak mijn werk niet af, hoewel hij dat wel had gekund. Hij heeft beseft dat hij te ver gegaan is.” Wel een onmenselijke behandeling en foltering maar geen moordpoging, volgens Millen. Hij vroeg de straf te verminderen naar drie jaar cel effectief en twee jaar cel met uitstel gekoppeld aan strenge voorwaarden. Y. is momenteel niet aangehouden en is terug aan het werk in de bouw, bij zijn vorige werkgever. “Wij betwisten ook geen euro van de schadevergoeding die hier gevorderd wordt,” benadrukte Millen nog.

Levenslang voor de slachtoffers

Grootmoeder M. sloot af. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de feiten denk. Ik heb ook nog elke dag pijn, dat zal nooit meer overgaan. Hij heeft een deel van mijn leven afgenomen en ik ben levenslang gestraft.”

Haar dochter S. benadrukte het trauma van haar zoontje. “Ik snap niet dat hij zegt dat zijn zoontje belangrijk voor hem is. Hoe kan dat als je ziet wat hij gedaan heeft. Hij heeft het allemaal gezien, hoe mama eruit zag, het hele huis vol bloed. Hij heeft nog altijd schrik om als eerste ons huis binnen te gaan en is nog steeds in begeleiding bij een psycholoog. Voor hem is het ook zo belangrijk dat Y. zijn spijt betuigt, maar dat hebben we tot op de dag van vandaag nog niet gehoord.”

In zijn laatste woord deed Y. dat wel. “Ik heb enorm veel spijt. Ik had mijn verstand moeten gebruiken maar ik heb de foute stappen genomen. Ook ik zal daar mijn hele leven mee blijven zitten.”

Vonnis volgt op 25 april.